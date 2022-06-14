Коста-Рика победила Новую Зеландию и завоевала путевку на ЧМ-2022

14 июня сборные Коста-Рики и Новой Зеландии разыграли последнюю путевку на чемпионат мира 2022 года. Встреча прошла в Катаре, где в конце года и состоится мировое первенство.

Сборная Коста-Рики одержала победу с минимальным счетом — 1:0. Автором победного мяча стал нападающий Джоэл Кэмпбелл, который отличился уже на 3-й минуте встречи.

Таким образом, Коста-Рика стала последней сборной, которая завоевала право выступить на чемпионате мира в Катаре. Теперь костариканцы сыграют в группе Е с командами Испании, Германии и Японии.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.