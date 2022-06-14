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Сегодня, 22:53

Коста-Рика победила Новую Зеландию и завоевала путевку на ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
14 июня. Коста-Рика — Новая Зеландия — 1:0.
Фото Reuters

14 июня сборные Коста-Рики и Новой Зеландии разыграли последнюю путевку на чемпионат мира 2022 года. Встреча прошла в Катаре, где в конце года и состоится мировое первенство.

Сборная Коста-Рики одержала победу с минимальным счетом — 1:0. Автором победного мяча стал нападающий Джоэл Кэмпбелл, который отличился уже на 3-й минуте встречи.

Таким образом, Коста-Рика стала последней сборной, которая завоевала право выступить на чемпионате мира в Катаре. Теперь костариканцы сыграют в группе Е с командами Испании, Германии и Японии.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

ЧМ. Отборочный турнир. Стыковые матчи. Стыковые матчи
14 июн, 21:00. Ahmed bin Ali Stadium (Эр-Райян)
Коста-Рика
1:0
Новая Зеландия
Голы
Кэмпбелл, 3 (1:0)
Коста-Рика
Навас Овьедо Кальво Дуарте Фульер (Carlos Martinez, 46) Борхес (Daniel Chacon, 78) Техеда Торрес (Уостон, 46) Jewison Bennette (Руис, 46) Кэмпбелл (Венегас, 90) Anthony Contreras
Новая Зеландия
Сэйл Пийнакер Рид (Джаст, 72) Туилома Белл Какейс Гарбетт (Уэйн, 60) Льюис (Стаменич, 79) Кирван (Пэйн, 79) Вуд Грейве (Барбарусес, 61)
Предупреждения
Руис 90’, Anthony Contreras 90’  -  Рид 70’
Удаления
Барбарусес 69’
Судьи
Хассан (ОАЭ)

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