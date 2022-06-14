Эмоции сборной Австралии после выхода на чемпионат мира-2022

Сборная Австралии в стыковом матче отбора чемпионата мира-2022 в серии пенальти обыграла Перу и пробилась на групповой этап турнира в Катаре.

После матча пресс-служба австралийской команды опубликовала фотографии из раздевалки сборной.

Австралия примет участие в финальном турнире ЧМ в группе D вместе с Данией, Францией и Тунисом. Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.