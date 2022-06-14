Эмоции сборной Австралии после выхода на чемпионат мира-2022
Сборная Австралии в стыковом матче отбора чемпионата мира-2022 в серии пенальти обыграла Перу и пробилась на групповой этап турнира в Катаре.
После матча пресс-служба австралийской команды опубликовала фотографии из раздевалки сборной.
Inside the r?m!— Socceroos (@Socceroos) June 14, 2022
? ???#GiveIt100 #AllForTheSocceroos pic.twitter.com/NGX2G1N7dn
Австралия примет участие в финальном турнире ЧМ в группе D вместе с Данией, Францией и Тунисом. Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
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