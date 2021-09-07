Коман выбыл на неделю и не поможет «Баварии» в матче с «Лейпцигом»
22:20
Полузащитник сборной Франции и «Баварии» Кингсли Коман получил травму икроножной мышцы, сообщает RMC Sport.
По данным источника, он выбыл на неделю. Футболист пропускает сегодняшний матч отбора ЧМ-2022 против Финляндии. Также он не поможет «Баварии» в ближайшем матче бундеслиги против «Лейпцига». К матчу Лиги чемпионов против «Барселоны» он может восстановиться.
25-летний француз в текущем сезоне провел три матча за «Баварию».
Читайте также
«Полный сброд. Полная убогость». Реакция болельщиков на игру сборной России в первом тайме матча с Мальтой
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю