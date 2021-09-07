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Коман выбыл на неделю и не поможет «Баварии» в матче с «Лейпцигом»

22:20
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Полузащитник сборной Франции и «Баварии» Кингсли Коман получил травму икроножной мышцы, сообщает RMC Sport.

По данным источника, он выбыл на неделю. Футболист пропускает сегодняшний матч отбора ЧМ-2022 против Финляндии. Также он не поможет «Баварии» в ближайшем матче бундеслиги против «Лейпцига». К матчу Лиги чемпионов против «Барселоны» он может восстановиться.

25-летний француз в текущем сезоне провел три матча за «Баварию».

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Евгений Петров все материалы автора

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