Иммобиле и Инсинье покинули расположение сборной Италии
22:08
Нападающие Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье покинули расположение сборной Италии перед отборочным матчем чемпионата мира-2022 с Литвой, сообщает Football Italia.
Капитан «Наполи» получил разрешение покинуть сборную по личным причинам, а форвард «Лацио» не смог бы помочь национальной команде из-за мышечной травмы.
Также под вопросом находится участие в матче полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло.
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