Иммобиле и Инсинье покинули расположение сборной Италии

Нападающие Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье покинули расположение сборной Италии перед отборочным матчем чемпионата мира-2022 с Литвой, сообщает Football Italia.

Капитан «Наполи» получил разрешение покинуть сборную по личным причинам, а форвард «Лацио» не смог бы помочь национальной команде из-за мышечной травмы.

Также под вопросом находится участие в матче полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло.