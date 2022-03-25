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Сегодня, 04:23

Колумбия разгромила Боливию в отборе ЧМ-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сборная Колумбии крупно обыграла Боливию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 3:0. Игра прошла на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» в Барранкилье.

В этой встрече голами отметились Мигель Борха, Луис Диас и Матеус Урибе.

В самой концовке Борха оформил дубль. Однако после просмотра видеоповтора ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда.

Колумбийцы поднялись на 6-е место в турнирной таблице и имеют шансы попасть в стыки. Боливийцу идут на 9-й строчке и не сыграют в финальной стадии ЧМ-2022.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
25 мар, 02:30. Estadio Metropolitano Roberto Melendez (Барранкилья)
Колумбия
3:0
Боливия
Голы
Диас, 39 (1:0), Борха, 72 (2:0), Урибе, 90 (3:0)
Колумбия
Кинтеро Борха Морено Урибе Лерма
Боливия
Кинтерос Куэльяр Вильямил
Предупреждения
Куадрадо 68’  -  Акин 12’, Гарсия 58’, Энумба 69’
Судьи
Тельо (Аргентина)

Футбол
Сборная Боливии по футболу
Сборная Колумбии по футболу
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