Колумбия разгромила Боливию в отборе ЧМ-2022

Сборная Колумбии крупно обыграла Боливию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 3:0. Игра прошла на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» в Барранкилье.

В этой встрече голами отметились Мигель Борха, Луис Диас и Матеус Урибе.

В самой концовке Борха оформил дубль. Однако после просмотра видеоповтора ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда.

Колумбийцы поднялись на 6-е место в турнирной таблице и имеют шансы попасть в стыки. Боливийцу идут на 9-й строчке и не сыграют в финальной стадии ЧМ-2022.