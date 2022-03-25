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Сегодня, 04:06

Барак объяснил, за счет чего Швеция обыграла Чехию

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник сборной Чехии Антонин Барак прокомментировал поражение от Швеции (0:1) в стыковом матче чемпионата мира-2022.

«Матч был равным, у обеих команд были шансы. К сожалению, индивидуальные качества игроков шведской сборной вышли на первый план в самый худший для нас момент. Но я хочу поздравить соперника с заслуженной победой», — цитирует пресс-служба УЕФА Барака.

В финале квалификации чемпионата мира-2022 сборная Швеции сыграет с командой Польши. Матч состоится 29 марта.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Полуфиналы
24 мар, 22:45. Friends Arena (Стокгольм)
Швеция
1:0
Чехия
Голы
Куайзон, 110 (1:0)
Швеция
Ульсен Линделеф Даниэльсон Ольссон (Бенгтссон, 61) Нильссон Классон (Куайзон, 61) Экдаль (Сванберг, 72) Форсберг (Хеландер, 115) Ольссон (Карлссон, 107) Кулушевски Исак (Эланга, 115)
Чехия
Вацлик Зима Холеш Брабец Барак (Сикора, 90+2) Масопуст (Матею, 76) Янкто (Гавел, 76) Садилек (Крейчи, 90+2) Соучек Хложек (Лингр, 111) Кухта (Пекхарт, 83)
Предупреждения
Нильссон 46’, Классон 52’, Экдаль 60’, Ольссон 103’, Карлссон 115’  -  Холеш 68’, Зима 71’, Соучек 85’, Матею 90+3’
Судьи
Оливер (Англия)

Источник: https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2033890--sweden-vs-czech-republic/
Футбол
Сборная Чехии по хоккею
Сборная Швеции по футболу
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