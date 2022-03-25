Барак объяснил, за счет чего Швеция обыграла Чехию

Полузащитник сборной Чехии Антонин Барак прокомментировал поражение от Швеции (0:1) в стыковом матче чемпионата мира-2022.

«Матч был равным, у обеих команд были шансы. К сожалению, индивидуальные качества игроков шведской сборной вышли на первый план в самый худший для нас момент. Но я хочу поздравить соперника с заслуженной победой», — цитирует пресс-служба УЕФА Барака.

В финале квалификации чемпионата мира-2022 сборная Швеции сыграет с командой Польши. Матч состоится 29 марта.