Клопп — о травмах футболистов перед ЧМ-2022: «Мы все виноваты в том, что позволили этому случиться»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ситуации игроков, которые вынуждены пропустить чемпионат мира-2022 из-за травм.

«Я ненавижу эту тему. Проблема, когда игроки получают травмы в течение сезона и не могут играть на чемпионате мира, не нова. После долгого сезона это происходит повсюду в футбольном мире.

Никому нет дела до нас и до того, как мы с этим справляемся. Мы все виноваты в том, что позволили этому случиться, и теперь мы должны смириться с этой ситуацией. Для игроков, которые получают травмы и не могут играть на чемпионате мира — это катастрофа, но как мы можем это изменить?" — приводит ESPN лова Клоппа.

Ранее ряд игроков, среди которых Поль Погба («Ювентус»), Н`Голо Канте («Челси»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Тимо Вернер («Лейпциг»), были исключены из заявок своих стран на ЧМ-2022 из-за травм.