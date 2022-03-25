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Сегодня, 01:40

Кьеллини: «Мы уничтожены и раздавлены, внутри нас останется великая пустота»

Кьеллини прокомментировал поражение от Македонии в стыках ЧМ-2022
Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини прокомментировал поражение от Македонии (0:1) в квалификации чемпионата мира-2022. Итальянцы второй раз подряд пропустят финальную стадию мирового первенства.

«Это трудно объяснить. Большое разочарование, так как мы показали хорошую игру, но не смогли забить. С сентября по сегодняшний день мы совершали ошибки и поплатились за них, но горжусь командой, которая отдала все. Мы уничтожены и раздавлены, внутри нас останется великая пустота.

Мы надеемся, что эта пустота даст нам толчок к тому, чтобы начать все заново, я все еще надеюсь на это, потому что Манчини показал себя отличным тренером и может помочь нам вернуться в игру. У нас много хороших молодых игроков, и мы постараемся победить на следующем Евро и выйти на ЧМ-2026?, — цитирует пресс-служба УЕФА Кьеллини.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Полуфиналы
24 мар, 22:45. Renzo Barbera (Палермо)
Италия
0:1
Македония
Голы
Трайковски, 90+2 (0:1)
Италия
Доннарумма Эмерсон Флоренци Манчини (Кьеллини, 90) Бастони Верратти Жоржиньо Барелла (Тонали, 77) Инсинье (Распадори, 64) Берарди (Жоау Педру, 90) Иммобиле (Пеллегрини, 77)
Македония
Димитриевски Муслиу Алиоски Ристовски Велковски (Ристевски, 85) Адеми (Ашковски, 58) Барди Чурлинов Николов (Спировски, 58) Ристовски (Миовски, 71) Трайковски
Предупреждения
Велковски 80’
Судьи
Тюрпен (Франция)
Джорджо Кьеллини
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