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Кьеллини — о ничьей со Швейцарией: «Возможно, мы сыграли лучше, чем на Евро»

08:42
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Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини высказался о ничьей с командой Швейцарии в матче отборочного раунда ЧМ-2022 (0:0).

«Мы хорошо сыграли, технично и агрессивно. Возможно, даже лучше, чем когда победили Швейцарию на Евро.

Для гола нам не хватило всего ничего. Уже пора начать забивать как можно скорее. Мы сделали большой шаг вперед по сравнению с предыдущей игрой. В ноябре мы сделаем еще один шаг вперед в Лиге наций, а затем вернемся к квалификации чемпионата мира. Будем двигаться шаг за шагом, понемногу восстанавливая энергию. Впереди долгий путь", — приводит слова Кьеллини Football Italia со ссылкой на RAI Sport.

Сборная Италии с 11 очками лидирует в группе C. Швейцария набрала 7 очков и находится на втором месте.

В следующем матче итальянцы сыграют с Литвой 8 сентября.

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/chiellini-better-italy-than-at-euro-2020/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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