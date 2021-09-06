Кьеллини — о ничьей со Швейцарией: «Возможно, мы сыграли лучше, чем на Евро»
Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини высказался о ничьей с командой Швейцарии в матче отборочного раунда ЧМ-2022 (0:0).
«Мы хорошо сыграли, технично и агрессивно. Возможно, даже лучше, чем когда победили Швейцарию на Евро.
Для гола нам не хватило всего ничего. Уже пора начать забивать как можно скорее. Мы сделали большой шаг вперед по сравнению с предыдущей игрой. В ноябре мы сделаем еще один шаг вперед в Лиге наций, а затем вернемся к квалификации чемпионата мира. Будем двигаться шаг за шагом, понемногу восстанавливая энергию. Впереди долгий путь", — приводит слова Кьеллини Football Italia со ссылкой на RAI Sport.
Сборная Италии с 11 очками лидирует в группе C. Швейцария набрала 7 очков и находится на втором месте.
В следующем матче итальянцы сыграют с Литвой 8 сентября.
Дополнительная информация:
https://football-italia.net/chiellini-better-italy-than-at-euro-2020/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю