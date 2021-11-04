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Барриос вызван в сборную Колумбии на матчи с Бразилией и Парагваем

10:47
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос вызван в сборную Колумбии на матчи южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2022, сообщает пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.

Колумбийцы проведут две встречи: против Бразилии (12 ноября) и Парагвая (17 ноября).

Сборная Колумбии занимает 4-е место в турнирной таблице южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2022 с 16 очками в 12 матчах.

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Иван Торопцев все материалы автора
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