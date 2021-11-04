Барриос вызван в сборную Колумбии на матчи с Бразилией и Парагваем

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос вызван в сборную Колумбии на матчи южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2022, сообщает пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.

Колумбийцы проведут две встречи: против Бразилии (12 ноября) и Парагвая (17 ноября).

Вильмар Барриос вызван в сборную Колумбии на ноябрьские отборочные матчи ЧМ-2022 ? — ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 4, 2021

Сборная Колумбии занимает 4-е место в турнирной таблице южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2022 с 16 очками в 12 матчах.