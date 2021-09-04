Карпин рассказал о состоянии Головина
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о состоянии полузащитника Александра Головина, который получил повреждение в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против Кипра (2:0).
«Головин почувствовал боль в области паха, попросил замену. Не знаю, насколько это серьезно.
Лексаков? Многие вещи подсказывает. С трибуны видно лучше. Насколько это помогает? Не знаю, как это оценить, какая есть шкала. Это помогает», — отметил Карпин.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю