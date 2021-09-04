Карпин: «Если про результат говорить, то он приемлемый. Игра, мягко говоря, не порадовала»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин остался доволен исходом матча отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Кипра (2:0).
«Итог матча — три очка, выиграли. Если про результат говорить, то он приемлемый. Игра, мягко говоря, не порадовала, второй тайм с 60-й минуте совсем не порадовала, очень плохо. Проблема в физическом состоянии, функциональное состояние не позволяло делать простые вещи. Если бы Смолов сыграл с Хорватией, сегодня мог выглядеть не лучшим образом. Ротация нужна», — сказал Карпин.
После пяти сыгранных матчей сборная России возглавляет таблицу группы Н, набрав 10 очков. Далее идут сборные Хорватии (7), Словении (7), Словакии (6), Мальты (4) и Кипра (4). Сборные Словакии и Хорватии проведут свой матч пятого тура позднее в субботу.
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