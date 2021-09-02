Карпин объяснил, почему Миранчук играл ложную девятку в матче с Хорватией
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о том, почему в матче с Хорватией (0:0) ложной девяткой был Алексей Миранчук.
— По каким причинам был обусловлен выбор с Миранчуком в роли ложной девятки? И почему Смолов не получил игрового времени?
— Так планировали сыграть, чтобы центральные защитники выдергивались на Миранчука. Не все получалось, но задумка такая была. И для прессинга. Во втором тайме не вышел, потому что понимали: будет тяжело, хорваты будут оказывать давление. Чтобы за счет мощного нападающего отодвинуть игру с нашей половины поля. Поэтому вышел Заболотный.
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