Далич рассказал, почему Хорватия отказалась переносить матч из «Лужников»
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич после матча с Россией (0:0) рассказал, почему команда не согласилась сыграть на «Динамо» вместо «Лужников».
— Сборная России хотела перенести матч из «Лужников» на «Динамо», но вы отказались. Почему?
— Думаю, вы знаете, что у каждой сборной есть право за 120 дней определить стадион, где будет прхоодить игра. Мы к этому готовились, зарезервировали отель рядом со стадионом и настроились на игру здесь. Перенос означал бы, чтобы мы стояли в пробках и уставали вместо того, чтобы комфортно готовиться к игре. Это было главной причиной, почему мы отказались. А вторая причина в том, что я очень люблю Лужники из-за тех прекрасных событий, которые в нашей истории с этим стадионом связаны.
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