Карим Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции

Нападающий «Реала» Карим Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции.

Об этом 35-летний футболист написал в своих социальных сетях.

«Я приложил много усилий, допускал ошибки на своем пути. Но я горжусь тем, чего достиг.

Я написал свою историю. И теперь она подошла к концу», — написал Бензема.

Бензема провел за сборную Франции 97 матчей и забил 37 голов. В составе национальной команды он стал серебряным призером ЧМ-2022 и победителем Лиги наций в 2021 году.

Отметим, что форварда не выступал на турнире в Катаре из-за травмы, но оставался в заявке команды.

В 2015 году Бензема был отстранен от игр за сборную из-за скандала, связанного с шантажом партнера по команде. В национальную команду он вернулся только в 2021-м.

Обладатель «Золотого мяча» 2022 года Карим Бензема в свой день рождения объявил о завершении карьеры в сборной Франции.