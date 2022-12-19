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Сегодня, 17:32

Месси, Роналду и Мбаппе вошли в топ-3 обсуждаемых футболистов в «Одноклассниках»

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Лионель Месси.
Фото Reuters

Соцсеть «Одноклассники» составила рейтинг самых обсуждаемых футболистов.

Для этого ОК проанализировали публикации групп ведущих спортивных ресурсов, собранные в специальной ленте новостей в своем разделе «Рекомендации» (в том числе при участии «СЭ»), а также заметки и комментарии пользователей соцсети в открытом доступе с упоминаниями спортсменов с момента старта ЧМ и до его завершения.

Самым упоминаемым футболистом в ОК стал капитан сборной Аргентины Лионель Месси. В топ-3 по упоминаемости также вошли капитан сборной Португалии Криштиану Роналду и нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.

Топ-10 обсуждаемых футболистов

1. Лионель Месси (Аргентина)

2. Криштиану Роналду (Португалия)

3. Килиан Мбаппе (Франция)

4. Оливье Жиру (Франция)

5. Лука Модрич (Хорватия)

6. Ришарлисон (Бразилия)

7. Гави (Испания)

8. Деян Ловрен (Хорватия)

9. Доминик Ливакович (Хорватия)

10. Анхель Ди Мария (Аргентина)

Анхель Ди Мария
Доминик Ливакович
Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Лука Модрич
Оливье Жиру
Деян Ловрен
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
Ришарлисон
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