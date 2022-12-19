Семин — о финале ЧМ-2022: «Ни один режиссер фильма не смог бы придумать этот матч»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу сборной Аргентины в финале ЧМ-2022 в Катаре над Францией (3:3, пенальти — 4:2).

«Финал очень яркий, как и чемпионат мира! Матч был очень завораживающим. Если первый тайм французы явно провалили, не были похожи сами на себя, то замены, которые сделал Дешам, переломили всю ситуацию. Замены, которые произошли к 70-й минуте у Аргентины, оказали не самую лучшую реакцию на ведение матча. Дальше решали индивидуальное мастерство Месси и чудо, которое было на стороне Аргентины. Ни один режиссер фильма не смог бы придумать этот матч. Никто не мог даже предсказать, что такой будет сценарий. Матч был интересный, красочный! На стадионе было 80 процентов аргентинцев, которые заставили свою команду в последние минуты набрать силы. Они завершили в свою пользу. Все закономерно», — сказал Семин «СЭ».

Аргентинцы стали чемпионами мира в третий раз в истории. До этого команда выигрывала чемпионат мира в 1978 и 1986 годах.