Кулибали — о вылете сборной Сенегала с ЧМ-2022: «На таких поражениях строятся завтрашние победы»

Капитан сборной Сенегала Калиду Кулибали поблагодарил болельщиков и персонал команды после выступления на чемпионате мира-2022.

«Дорогие соотечественники, мои африканские сестры и братья, для нас чемпионат мира по футболу завершился несколько дней назад, но я хотел бы ненадолго вернуться в прошлое в этом сообщении.

Мы стремились к тому, чтобы пройти как можно дальше в этом турнире, но законы спорта решили иначе.

Благодарю своих товарищей по команде за их преданность, их патриотизм. Несмотря на выход в 1/8 финала, мы все согласились, что нам еще многое предстоит пройти и улучшить. Мы все равно продолжим работать, чтобы поднять флаг Сенегала еще выше.

Спасибо нашему тренеру и сотрудникам команды за качественную поддержку и безупречную приверженность нашей стороне.

Люди Сенегала и Африки, благодарю вас от всего сердца за ваши молитвы, благословения, пожелания и приверженность нашей команде. Мы чувствовали ваше присутствие на протяжении всего турнира, вы были с нами сердцем и духом.

Именно на таких поражениях строятся завтрашние победы. Мы набрались опыта и в ближайшее время вернемся, чтобы стать сильнее.

Спасибо всем от всего сердца, за все. Особо хочу выразить благодарность всем сенегальцам, где бы они ни находились, независимо от их происхождения, цвета кожи, пола и религии. . . Спасибо тем, кто следил за нами и поддерживал нас на протяжении всего мундиаля.

Пусть Бог бережет каждого из вас и ваши семьи. Скоро увидимся, чтобы преодолеть новые испытания", — написал Кулибиали в социальной сети.

Сборная Сенегала вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места в группе А, набрав 6 очков. В группе сенегальцы обыграли сборные Катара (3:1) и Эквадора (2:1), но уступили Нидерландам (0:2). В матче 1/8 финала ЧМ-2022 сенегальцы проиграли сборной Англии (0:3) .