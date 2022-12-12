Роналдо: «Я бы хотел, чтобы сборная Марокко пробилась в финал, но думаю, у них не получится обыграть Францию»

Двукратный чемпион мира Роналдо считает, что сборная Марокко не сможет обыграть Францию в полуфинале ЧМ-20222 в Катаре.

«Я бы хотел, чтобы сборная Марокко пробилась в финал, но думаю, у них не получится обыграть Францию. Их выступление на турнире великолепно. То, что они делают на чемпионате мира, — замечательно. Все Марокко сейчас в огне», — приводит Marca слова Роналдо.

Матч между сборными Франции и Марокко пройдет 14 декабря. Начало игры — в 22.00 по московскому времени. Днем ранее Аргентина сыграет с Хорватией.

14.12.2022 | Франция — Марокко