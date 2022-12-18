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Канчельскис назвал Мбаппе лучшим игроком ЧМ-2022: «Месси уже не в том возрасте»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» назвал лучшего футболиста ЧМ-2022.

«Лучший игрок чемпионата мира в Катаре — Мбаппе. Он действительно заслужил это звание. Он забил больше всех мячей и то, что он делает на футбольном поле мне симпатизирует. Месси есть Месси, но он уже не в том возрасте. Мбаппе показывает классный футбол. На этом турнире он лучший», — сказал Канчельскис «СЭ».

В финале чемпионата мира в Катаре Аргентина победила Францию (3:3, пенальти 4:2).

35-летний аргентинец Месси признан лучшим игроком ЧМ, 23-летний француз Мбаппе с 8 голами стал лучшим бомбардиром турнира в Катаре.

Андрей Канчельскис
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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