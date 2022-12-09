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Сегодня, 04:21

Кака: «Многие бразильцы не поддерживают сборную Бразилии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Кака.
Фото Global Look Press

Бывший игрок сборной Бразилии Кака рассказал, что в его стране многие бразильцы не поддерживают национальную команду.

«Странно это говорить, но многие бразильцы не поддерживают сборную Бразилии. Такое иногда случается. Если вы увидите, что Роналдо просто идет здесь, в Катаре, вы скажете «Вау», к нему здесь другое отношение. В Бразилии скажут, что по улице идет просто толстяк. Конечно, многие бразильцы любят Роналдо, я люблю Роналдо, но то, как его уважают в Бразилии и за границей, отличается, я вижу больше уважения к нему за пределами страны. Также прямо сейчас многие в Бразилии говорят о Неймаре, но в негативном ключе», — цитирует Globo Esporte Кака.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 между Бразилией и Хорватией пройдет в пятницу, 9 декабря. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Кака
Неймар Сантос
Роналдо
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
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