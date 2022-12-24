Испанская журналистка назвала Крооса в числе худших игроков ЧМ-2022. Немец, завершивший карьеру в сборной, ответил

Испанская журналистка назвала Крооса, который завершил карьеру в сборной, одним из худших игроков ЧМ-2022

Испанская спортивная журналистка Кристина Куберо назвала полузащитника «Реала» Тони Крооса одним из худших игроков прошедшего чемпионата мира-2022. Немец завершил карьеру в сборной полтора года назад.

Позже Кроос пошутил в Twitter: «Я знал, что кто-нибудь свалит вину на меня».

Куберо ответила: «Ха-ха-ха, извини, Тони. Глубоко восхищаюсь тобой. Разочарована тем, что назвала тебя. Мое уважение».

В числе прочих игроков, кто по мнению журналистки плохо проявил себя на ЧМ-2022, был полузащитник «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор.

На ЧМ-2022 сборная Германии не смогла выйти в плей-офф, заняв третье место в группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой.