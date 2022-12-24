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Сегодня, 20:40

Выбираем игрока-открытие прошедшего чемпионата мира!

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«СЭ» совместно с «ВКонтакте» продолжает подводить итоги чемпионата мира-2022 в Катаре.

Пользователи определяют главных героев турнира! Теперь настала очередь выбрать игрока, который стал главным открытием ЧМ в Катаре.

Хулиан Альварес — молодое дарование Аргентины. С первого матча закрепился в старте сборной и забил 4 мяча на ЧМ-2022.

Софьян Амрабат — настоящий зверь в опорной зоне. Полузащитник Марокко выжигал центр поля и помог команде дойти до полуфинала.

Доминик Ливакович — стена сборной Хорватии. Сделал невероятное количество красочных сейвов и вытащил две серии пенальти против Японии и Бразилии.

Алексис Макаллистер — полузащитник сборной Аргентины, творивший сказку на футбольном поле. Его передачи и видение помогли Аргентине стать чемпионами.

Доминик Ливакович
Чемпионат мира по футболу
Софьян Амрабат
Хулиан Альварес
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