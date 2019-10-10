Иранских женщин пустили на футбольный матч впервые с 1981 года

Жительницы Ирана смогли посетить отборочный матчи между чемпионата мира-2022 между сборными Ирана и Камбоджи. Им впервые разрешили прийти на стадион с 1981 года, сообщает Human Rights Watch.

Женщинам выделили билеты на отдельные трибуны. ФИФА неоднократно призвала власти Исламской Республики допустить женщин на матчи. Ранее иранки-поклонницы футбола смотрели матчи дома, или в торговых центрах и кафе.

За несколько дней до матча Иран-Камбоджа в Тегеране прошла акция протеста против допуска женщин на футбольные стадионы. Демонстранты утверждали, что футбол исключительно мужское пространство.