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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Иранских женщин пустили на футбольный матч впервые с 1981 года

17:01
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Жительницы Ирана смогли посетить отборочный матчи между чемпионата мира-2022 между сборными Ирана и Камбоджи. Им впервые разрешили прийти на стадион с 1981 года, сообщает Human Rights Watch.

Женщинам выделили билеты на отдельные трибуны. ФИФА неоднократно призвала власти Исламской Республики допустить женщин на матчи. Ранее иранки-поклонницы футбола смотрели матчи дома, или в торговых центрах и кафе.

За несколько дней до матча Иран-Камбоджа в Тегеране прошла акция протеста против допуска женщин на футбольные стадионы. Демонстранты утверждали, что футбол исключительно мужское пространство.

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