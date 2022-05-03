Инфантино: «Рабочие-мигранты на ЧМ в Катаре гордятся своим трудом»

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что рабочие-мигранты гордятся возможностью строить объекты для чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Даже работа в тяжелых условиях приносит достоинство и гордость. Давая работу, вы не занимаетесь благотворительностью, — приводит слова Инфантино AP News. — Вы не даете кому-то нечто, говоря при этом: мол, оставайся там, где ты есть, а я просто даю тебе что-то, и мне хорошо.

Мы смогли изменить условия для этих 1,5 миллиона человек. Они гордятся своей работой, а мы можем гордиться ими.

ФИФА не является мировой полицией и не несет ответственности за все, что происходит в мире. Однако благодаря ФИФА, благодаря футболу мы смогли решить проблему со статусом всех 1,5 миллиона рабочих в Катаре".

Напомним, что за время подготовки и строительства объектов в Катаре не раз сообщалось о тяжелых условиях труда и полном бесправии рабочих-мигрантов. С 2010 года погибло около 6700 рабочих.