Капитан сборной Кувейта Бадер Аль-Мутава вышел в стартовом составе на товарищеский матч против Туркмении. Также с первых минут играет капитан сборной Омана Ахмед Мубарак в игре отборочного турнира ЧМ-2022 против Катара.

Оба азиатских футболиста проводят 174-е матчи за свои сборные. По этому показателю они лидируют среди действуюших футболистов национальных команд. В истории футбола Мубарак и Аль-Мутава идут пятыми. Больше них сыграли только итальянец Джанлуиджи Буффон (176), мексиканец Клаудио Суарес (177), аравиец Мохамед Аль-Деайя (178) и мировой рекордсмен египтянин Ахмед Хассан (184).