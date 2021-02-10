Хави: «Время проведения ЧМ-2022 будет преимуществом для игроков и фанатов»
23:02
Главный тренер «Аль-Садда» Хави высказался о проведении чемпионата мира-2022 в Катаре. Турнир впервые в истории состоится не в летнее время, а в зимнее — с 21 ноября по 18 декабря.
«Думаю, время проведения турнира — это преимущество для игроков и фанатов, — цитирует Marca Хави. — Исторически чемпионат мира проходит в конце сезона для большинства игроков, когда они уже устали физически и психологически. В 2022 году они будут в оптимальной форме, так что это преимущество для всех.
Я уверен, что люди будут приятно удивлены, когда они приедут в Катар и получат опыт, который может предложить им эта страна".
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