Хави: «Время проведения ЧМ-2022 будет преимуществом для игроков и фанатов»

Главный тренер «Аль-Садда» Хави высказался о проведении чемпионата мира-2022 в Катаре. Турнир впервые в истории состоится не в летнее время, а в зимнее — с 21 ноября по 18 декабря.

«Думаю, время проведения турнира — это преимущество для игроков и фанатов, — цитирует Marca Хави. — Исторически чемпионат мира проходит в конце сезона для большинства игроков, когда они уже устали физически и психологически. В 2022 году они будут в оптимальной форме, так что это преимущество для всех.

Я уверен, что люди будут приятно удивлены, когда они приедут в Катар и получат опыт, который может предложить им эта страна".