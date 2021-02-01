Чемпионат мира-2022 состоится со зрителями

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что ЧМ-2022 в Катаре состоится со зрителями. Из-за пандемии коронавируса ряд турниров прошел и проходит с ограничением количества зрителей или вообще при пустых трибунах.

«Будут полные стадионы. Ковид будет повержен к тому времени, мы научимся жить с этим», — приводит слова Инфантино журналист AP Роб Харрис в Twitter.

Мировое первенство в Катаре пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Чемпионат мира-2022 должен пройти в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Это первый ЧМ в истории, который пройдет в зимнее время.