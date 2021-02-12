Итальянец Бордин стал главным тренером сборной Молдавии

Главным тренером сборной Молдавии назначен итальянец Роберто Бордин, информирует пресс-служба Федерации футбола Молдавии (FMF) 12 февраля.

Контракт с 56-летним специалистом подписан до конца отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Бордин, ранее тренировавший «Шериф», сменил на посту тренера Молдавии Энгина Фырата, при котором команда потерпела девять поражений и дважды сыграла вничью.

С «Шерифом» Бордин дважды становился чемпионом Молдавии и выиграл Кубок старны.

В отборочном турнире ЧМ-2022 сборная Молдавии сыграет с командами Дании, Австрии, Шотландии, Израиля и Фарерских островов.