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Сегодня, 15:22

Грушевский назвал Роналду разочарованием года: «Капризная прима-балерина»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в комментарии для «СЭ» назвал главное разочарование в футболе 2022 года.

«Криштиану Роналду! Это тотальное разочарование. Его конфликт в «Манчестер Юнайтед», его фиаско и сборной Португалии на ЧМ, его поведение. Капризная прима-балерина, которая в итоге остается у разбитого корыта. Понятно, что он заслуженный человек и многого добился в личном плане, был чемпионом Европы в составе Португалии, но все равно такой плачевный финал», — сказал Грушевский «СЭ».

На ЧМ-2022 сборная Португалии дошла до четвертьфинала, в котором проиграла Марокко (0:1). Криштиану Роналду принял участие во всех пяти матчах команды на турнире и забил один гол. В 1/8 финала и четвертьфинале форвард выходил на поле со скамейки запасных.

Криштиану Роналду
Михаил Грушевский
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Грушевский назвал главное футбольное событие 2022 года
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