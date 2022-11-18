Глушаков рассказал, кого он будет поддерживать на чемпионате мира-2022

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, кого он будет поддерживать на предстоящем чемпионате мира-2022 в Катаре.

«По возможности буду следить за чемпионатом мира. Точно будет много интересных матчей. Я буду болеть за Хорватию и Сербию. Они близки нам по духу», — цитирует 35-летнего хавбека «Чемпионат».

Сборная Сербии сыграет в группе с Швейцарией, Бразилией и Камеруном. Хорваты на групповом этапе встретятся с Марокко, Канадой и Бельгией.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.