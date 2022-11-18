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Сегодня, 19:10

Глушаков рассказал, кого он будет поддерживать на чемпионате мира-2022

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, кого он будет поддерживать на предстоящем чемпионате мира-2022 в Катаре.

«По возможности буду следить за чемпионатом мира. Точно будет много интересных матчей. Я буду болеть за Хорватию и Сербию. Они близки нам по духу», — цитирует 35-летнего хавбека «Чемпионат».

Сборная Сербии сыграет в группе с Швейцарией, Бразилией и Камеруном. Хорваты на групповом этапе встретятся с Марокко, Канадой и Бельгией.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Источник: https://www.championat.com/football/news-4895511-denis-glushakov-na-chm-2022-budu-bolet-za-horvatiyu-i-serbiyu-oni-blizki-nam-po-duhu.html
Денис Глушаков
Чемпионат мира по футболу
Сборная Сербии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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