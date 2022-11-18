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Сегодня, 19:25

ЧМ-2022: расписание матчей сборной Нидерландов

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Виргил ван Дейк.
Фото Global Look Press

С 20 ноября по 18 декабря в Катаре пройдет чемпионат мира-2022 по футболу, где выступит сборная Нидерландов. «СЭ» публикует расписание матчей команды Луи ван Гала в группе А с Катаром, Эквадором и Сенегалом.

Расписание матчей сборной Нидерландов на ЧМ-2022 выглядит следующим образом (время начала — московское):

21 ноября (понедельник). 19.00. Доха («Эль-Тумама»). Сенегал — Нидерланды

25 ноября (пятница). 19.00. Эр-Райян («Халифа»). Нидерланды — Эквадор

29 ноября (вторник). 18.00. Эль-Хаур («Эль-Байт»). Нидерланды — Катар

Ознакомиться с расписанием всех матчей ЧМ-2022 можно здесь.

Капитаном сборной Нидерландов является защитник Виргил ван Дейк. Команда становилась чемпионами Европы в 1988 году.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Чемпионат мира по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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