ЧМ-2022: расписание матчей сборной Нидерландов
С 20 ноября по 18 декабря в Катаре пройдет чемпионат мира-2022 по футболу, где выступит сборная Нидерландов. «СЭ» публикует расписание матчей команды Луи ван Гала в группе А с Катаром, Эквадором и Сенегалом.
Расписание матчей сборной Нидерландов на ЧМ-2022 выглядит следующим образом (время начала — московское):
21 ноября (понедельник). 19.00. Доха («Эль-Тумама»). Сенегал — Нидерланды
25 ноября (пятница). 19.00. Эр-Райян («Халифа»). Нидерланды — Эквадор
29 ноября (вторник). 18.00. Эль-Хаур («Эль-Байт»). Нидерланды — Катар
Ознакомиться с расписанием всех матчей ЧМ-2022 можно здесь.
Капитаном сборной Нидерландов является защитник Виргил ван Дейк. Команда становилась чемпионами Европы в 1988 году.
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