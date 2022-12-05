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Глеб — о вылете сборной Польши с ЧМ-2022: «Был бы сюрприз, если бы они прошли Францию»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Игроки сборной Польши.
Фото Reuters

Экс-полузащитник «Барселоны», «Арсенала» и сборной Белоруссии Александр Глеб в комментарии «СЭ» отреагировал на поражение сборной Польши от Франции (0:2) в 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

10.12.2022 | Англия — Франция

«Это читалось. Фаворитом была сборная Франции, она на ходу, показывает хороший футбол. Был бы сюрприз, если бы поляки прошли Францию. Польша из группы вышла, не показав зрелищного футбола. Просто за счет дисциплины и борьбы. Англия — Франция в четвертьфинале? Такая вывеска на финал. Жаль, что только в четвертьфинале встретятся», — сказал Глеб «СЭ».

Франция в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре встретится со сборной Англии.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Корея

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Александр Глеб
Чемпионат мира по футболу
Сборная Польши по футболу
Сборная Франции по футболу
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