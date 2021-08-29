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Гильерме: «Если я не завершил карьеру в сборной России, то должен всегда ждать вызова»

18:14
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Вратарь сборной России Гильерме рассказал, был ли для него неожиданным вызов в команду.

«Насколько неожиданным был вызов в сборную России? Не могу так сказать, — сказал футболист в интервью Youtube-каналу РФС. —  Если я решил, что не буду завершать карьеру в сборной, то должен всегда ждать вызова. Конечно, я был очень расстроен, что не попал в заявку на Евро. Но все равно у меня была мысль о возвращении в сборную.

Я понимаю, что сегодня у меня есть очень большая конкуренция. Есть очень много молодых вратарей, которые сейчас растут. Уверен, что скоро они будут первыми номерами в сборной. Но я был очень счастлив, что меня вызвали. Все говорят, что у нас пять вратарей. Это значит, что конкуренция будет большая. Буду работать, готовиться и ждать своей лучшей игры, если я буду играть, конечно».

Сборной России предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты

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Евгений Петров все материалы автора

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