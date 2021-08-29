Форвард «Зенита» Сердар Азмун вызван в сборную Ирана

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун был вызван в сборную Ирана, сообщает официальный Telegram клуба. Он стал 13-м футболистом «Зенита», который примет участие в сентябрьских играх национальных сборных.

Ранее в национальные сборные были вызваны Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Алексей Сутормин (все пятеро — Россия), Даниил Одоевский (Россия U-18), Кирилл Кравцов и Данила Хотулев (Россия U-21), Деян Ловрен (Хорватия), Малком и Клаудиньо (Бразилия), Вильмар Барриос (Колумбия).

Кроме того, к сборной России присоединились врач Владимир Хайтин и врач-массажист Павел Скорик, к Италии — тренер по физподготовке Андреа Сканавино.