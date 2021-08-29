Футбол
Чемпионат мира-2022
ЧМ по футболу 2014
Новости
Статьи Таблицы Календарь / результаты Статистика Фото
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Форвард «Зенита» Сердар Азмун вызван в сборную Ирана

17:29
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
Теги:

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун был вызван в сборную Ирана, сообщает официальный Telegram клуба. Он стал 13-м футболистом «Зенита», который примет участие в сентябрьских играх национальных сборных.

Ранее в национальные сборные были вызваны Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Алексей Сутормин (все пятеро — Россия), Даниил Одоевский (Россия U-18), Кирилл Кравцов и Данила Хотулев (Россия U-21), Деян Ловрен (Хорватия), Малком и Клаудиньо (Бразилия), Вильмар Барриос (Колумбия).

Кроме того, к сборной России присоединились врач Владимир Хайтин и врач-массажист Павел Скорик, к Италии — тренер по физподготовке Андреа Сканавино.

Дополнительная информация:

https://t.me/fczenit/3431

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Россия — Япония: во сколько начало финала ЧМ по пляжному футболу
Паралимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио по итогам 29 августа
Пляжный футбол — огонь! Но шансов попасть в олимпийскую программу у него нет никаких
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд