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Гильерме рассказал, почему он пропустил тренировку сборной России

18:25
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Вратарь сборной России Гильерме рассказал о том, почему он пропустил тренировку команды.

«Знакомство с тренерским штабом? Все нормально, все отлично, - сказал футболист в интервью Youtube-каналу РФС. -  Сейчас в сборной очень хорошая атмосфера. Нас очень хорошо приняли. Вчера я еще не тренировался с командой, вчера было восстановление.

 У меня чуть-чуть воспалился ахилл, и мы решили сделать паузу. Может быть, сегодня у меня тоже будет пауза, а с завтрашнего дня я начну тренироваться с командой».

Сборной России предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты.

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Евгений Петров все материалы автора

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