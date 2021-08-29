Гильерме рассказал, почему он пропустил тренировку сборной России

Вратарь сборной России Гильерме рассказал о том, почему он пропустил тренировку команды.

«Знакомство с тренерским штабом? Все нормально, все отлично, - сказал футболист в интервью Youtube-каналу РФС. - Сейчас в сборной очень хорошая атмосфера. Нас очень хорошо приняли. Вчера я еще не тренировался с командой, вчера было восстановление.

У меня чуть-чуть воспалился ахилл, и мы решили сделать паузу. Может быть, сегодня у меня тоже будет пауза, а с завтрашнего дня я начну тренироваться с командой».

Сборной России предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты.