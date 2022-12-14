Гендиректор «Зенита» Медведев: «Буду болеть в финале ЧМ-2022 за Аргентину»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу Аргентины над Хорватией (3:0) в полуфинале ЧМ-2022.

«Можно обсуждать, справедливо назначен пенальти или нет. Это уже разговор бесполезный, потому что после этого сборная Хорватии фактически развалилась — второй гол пропустила очень быстро. А шедевральный гол с паса Месси подтвердил, что после 34-й минуты команда Аргентины была сильнее. До этого, статистика это показывает, Хорватия больше владела мячом и искала подходы к воротам, хоть и не нашла их — ни одного удара в створ к этому времени не было. Думаю, это заслуженная победа, а судейские эпизоды пусть разбирают специалисты», — цитирует Медведева ТАСС.

Также функционер рассказал, какую сборную он будет поддерживать в финале мирового первенства.

«За кого буду болеть в финале? Мои симпатии, с учетом фактора Паредеса, на стороне Аргентины», — добавил Медведев.

Леандро Паредес играл за «Зенит» с 2017 по 2019 год. За все время 28-летний аргентинец провел за питерскую команду 61 матч во всех турнирах, забил десять голов и отдал 16 голевых передач.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины встретится с победителем полуфинального матча Франция — Марокко, который состоится сегодня, 14 декабря, начало — 22.00 мск.