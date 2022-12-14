Роман Костомаров признался, что ему одинаково нравятся Роналду и Месси

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что ему одинаково нравятся и форвард сборной Португалии Криштиану Роналду и нападающий Аргентины Лионель Месси.

«Слежу за чемпионатом мира по футболу. Сейчас болею за Аргентину, но сначала — за Португалию. Но поскольку они вылетели, то за Аргентину. Я одновременно и за Месси, и за Роналду? Это лучшие игроки. Кто для меня из них лучший? По харизматичности, конечно, Роналду — это суперкрутой футболист. Но реально крутой футболист — это Месси», — сказал Костомаров Legalbet.

Сборная Португалии проиграла Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022 со счетом 0:1 и закончила выступление в турнире. Аргентина 13 декабря переиграла Хорватию (2:0) и вышла в финал ЧМ-2022.