Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 14:21

Гаджиев рассказал о дополнительном стимуле сборной Нидерландов в матче с Аргентиной

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-тренер «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал, что думает о предстоящем четвертьфинальном матче ЧМ-2022 между сборными Нидерландов и Аргентиной. Он считает, что в этой встрече фаворитами являются аргентинцы.

«История про болезнь ван Гала известна, у него была химиотерапия, но он в этой ситуации взялся за такую серьезную работу и при этом, как выразились сами игроки, он не акцентирует внимание на заболевании, а на 100 процентов отдается работе. Это является дополнительным стимулом для футболистов», — цитирует Гаджиева «Газета.Ru».

Матч Нидерланды — Аргентина состоится в пятницу, 9 декабря, и начнется в 22.00 (мск).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/12/09/19230241.shtml
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Гаджи Гаджиев
0
Читайте также
К Третьяку приставили экстрасенса, Тихонова отвезли в КГБ. Памятные моменты «Приза «Известий»
Record: Роналду пригрозил уйти из сборной Португалии
В работе приложений Тинькофф, Альфа-банка и Райффайзенбанка произошел сбой
В Москве сосед спас выпавшего из окна трехлетнего ребенка
Лукашенко пришел пешком на саммит ЕАЭС из-за незаводившегося Mercedes
Что происходит с дорогами в Хабаровском крае
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: 1/4 финала и вылет Испании
Хорватский журналист: «Бразилия — фаворит, но у нас есть и свои козыри»
Главный тренер сборной Франции Дешам считает, что у Англии нет слабых мест
Гаджиев поделился мнением о матче 1/4 финала ЧМ между сборными Хорватии и Бразилии
Павлюченко заявил, что у Хорватии практически нет шансов обыграть Бразилию на ЧМ-2022
Полузащитник сборной Аргентины Макаллистер признался, что стесняется разговаривать с Месси
Юран: «Бразилия — главный претендент на чемпионство в Катаре»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юран: «Бразилия — главный претендент на чемпионство в Катаре»

Полузащитник сборной Аргентины Макаллистер признался, что стесняется разговаривать с Месси
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости