Белоус: «В Аргентине есть два бога — Марадона и Че Гевара, хотел бы, чтобы Месси стал третьим»

Футбольный функционер Юрий Белоус поделился впечатлением от игры сборной Аргентины на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«На этом чемпионате мира я симпатизирую Аргентине, у меня много друзей оттуда. В свое время я встречался с Ди Марией, когда мы вели переговоры по поводу его перехода в «Москву». Плюс за эту сборную играет гениальный футболист, которым нельзя не восторгаться. Игра Месси — то же самое, что поход в какую-то художественную галерею и просмотр картины, которая тебя направится.

Я, безусловно, буду рад, если он выиграет этот мундиаль. Лионель заслужил эту победу. В Аргентине помимо Иисуса Христа есть два бога — Марадона и Че Гевара, хотел бы, чтобы Месси стал третьим по окончании карьеры. Общаюсь с друзьями из Аргентины на тему чемпионата мира, все они счастливы», — приводит слова Белоуса Metaratings.ru.

На ЧМ-2022 35-летний аргентинец принял участие в 6 матчах, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

В финале турнира в Катаре сборная Аргентины встретится с победителем полуфинального матча Франция — Марокко, который состоится сегодня, 14 декабря, начало — в 22.00 мск.