Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2014
ЧМ по футболу 2018
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Фол латвийца заслуживал удаления. Женщина-арбитр грубо ошиблась, не показав красную карточку

12:12
Скриншот эфира «Матч ТВ». Фото «Матч ТВ» Скриншот эфира «Матч ТВ». Фото «Матч ТВ» Скриншот эфира «Матч ТВ». Фото «Матч ТВ»
Скриншот эфира «Матч ТВ». Фото «Матч ТВ»
Теги:

На 51-й минуте отборочного матча чемпионата мира-2022 Голландия — Латвия (2:0) серьезную ошибку допустила Стефани Фраппар, не удалившая игрока гостей Кришса Карклиньша.

Не пытаясь сыграть в мяч, латвиец ударил сзади шипами Джорджиньо Вайналдума и едва не сломал ему ногу.

Скриншот эфира "Матч ТВ". Фото "Матч ТВ"
Скриншот эфира «Матч ТВ». Фото «Матч ТВ»
Скриншот эфира "Матч ТВ". Фото "Матч ТВ"
Скриншот эфира «Матч ТВ». Фото «Матч ТВ»

Судья находилась в хорошей позиции, но не смогла правильно квалифицировать действия Карклиньша и вынесла ему только предупреждение.

(Александр Бобров)

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд




Загрузка...