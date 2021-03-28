Фол латвийца заслуживал удаления. Женщина-арбитр грубо ошиблась, не показав красную карточку
На 51-й минуте отборочного матча чемпионата мира-2022 Голландия — Латвия (2:0) серьезную ошибку допустила Стефани Фраппар, не удалившая игрока гостей Кришса Карклиньша.
Не пытаясь сыграть в мяч, латвиец ударил сзади шипами Джорджиньо Вайналдума и едва не сломал ему ногу.
Судья находилась в хорошей позиции, но не смогла правильно квалифицировать действия Карклиньша и вынесла ему только предупреждение.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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