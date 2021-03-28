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ЧМ-2022 по футболу, отборочный турнир: результаты матчей 28 марта

09:00
Сборная Франции сыграет в гостях с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022. Фото instagram.com/equipedefrance
Сборная Франции сыграет в гостях с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022. Фото instagram.com/equipedefrance

В воскресенье, 28 марта, состоятся очередные матчи в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2022.

Группа В

Грузия — Испания (19.00)

Грузия — Испания

Косово — Швеция (21.45)

Косово — Швеция

Группа С

Болгария — Италия (21.45)

Болгария — Италия

Швейцария — Литва (21.45)

Швейцария — Литва

Группа D

Казахстан — Франция (16.00)

Казахстан — Франция

Украина — Финляндия (21.45)

Украина — Финляндия

Группа F

Дания — Молдавия (19.00)

Дания — Молдавия

Австрия — Фарерские острова (21.45)

Австрия — Фарерские острова

Израиль — Шотландия (21.45)

Израиль — Шотландия

Группа I

Албания — Англия (19.00)

Албания — Англия

Польша — Андорра (21.45)

Польша — Андорра

Сан-Марино — Венгрия (21.45)

Сан-Марино — Венгрия

Группа J

Армения — Исландия (19.00)

Армения — Исландия

Македония — Лихтенштейн (21.45)

Македония — Лихтенштейн

Румыния — Германия (21.45)

Румыния — Германия

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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