Вячеслав Колосков: «Пора прекратить разговоры о возвращении Акинфеева в сборную. Шунин — номер один»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков — о победе России над Словенией (2:1), сравнении Артема Дзюбы с Кержаковым и возможном возвращении Игоря Акинфеева в национальную команду.
— Очень важная, очень нужная победа, которая во многом определяет структуру будущего расположения команд в нашей группе, — говорит Колосков. — У России сейчас хорошая позиция, мы на твердом первом месте. Считаю, результат был достигнут за счет верной тактики.
— Поясните, пожалуйста.
— Мне кажется, наши тренеры правильно построили игру в обороне. А в атаке сделали акцент на умение Дзюбы зацепиться за мяч, продавить защитников, сориентироваться и отдать передачу. Это тактика себя в итоге оправдала. Дзюба оформил дубль. По сути дела, других моментов без участия Артема мы почти не увидели, только эпизоды.
— Дзюба снова герой нации?
— Мы все время мечемся из стороны в сторону. То мы его ругали, теперь превозносим. Так быть не должно. Дзюба сыграл так, как он умеет. Молодец. Но надо отдать должное всей команде. Я бы сейчас не обольщался и не делал бы никого героем. Ждем матча со Словакией.
— Дзюбе остался один гол до рекорда Кержакова. Кого из нападающих вы ставите выше?
— Нет, я таких параллелей проводить не буду. Не вижу смысла. Каждый хорош в свое время. Дзюба фактурный, умеет вести силовую борьбу. Кержаков более скоростной, обладал мощным ударом. Они все-таки разноплановые нападающие. Каждый принес пользу национальной команде. А Дзюба продолжает еще это делать. Оба значимые фигуры для российского футбола.
— Как относитесь к разговорам о том, что надо уговорить Акинфеева вернуться в сборную?
— Надо забыть про эти разговоры.
— Почему?
— А какие вопросы к Шунину? У Иличича получился прекрасный удар. По такой логике можно и Облаку предъявлять претензии. Я бы так вопрос не ставил. Для меня Шунин вратарь номер один.
— Акинфеева пора оставить в покое?
— Да. Игорь принял взвешенное решение. Он уже не мальчишка. Имеет право. Тем более нет никаких оснований призывать его вернуться. Сейчас уже Акинфеев не так ярко играет, как раньше. У него нет преимуществ перед нынешними голкиперами.
(Виталий Айрапетов)
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