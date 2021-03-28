Почетный президент РФС Вячеслав Колосков — о победе России над Словенией (2:1), сравнении Артема Дзюбы с Кержаковым и возможном возвращении Игоря Акинфеева в национальную команду.

— Очень важная, очень нужная победа, которая во многом определяет структуру будущего расположения команд в нашей группе, — говорит Колосков. — У России сейчас хорошая позиция, мы на твердом первом месте. Считаю, результат был достигнут за счет верной тактики.

— Поясните, пожалуйста.

— Мне кажется, наши тренеры правильно построили игру в обороне. А в атаке сделали акцент на умение Дзюбы зацепиться за мяч, продавить защитников, сориентироваться и отдать передачу. Это тактика себя в итоге оправдала. Дзюба оформил дубль. По сути дела, других моментов без участия Артема мы почти не увидели, только эпизоды.

— Дзюба снова герой нации?

— Мы все время мечемся из стороны в сторону. То мы его ругали, теперь превозносим. Так быть не должно. Дзюба сыграл так, как он умеет. Молодец. Но надо отдать должное всей команде. Я бы сейчас не обольщался и не делал бы никого героем. Ждем матча со Словакией.

— Дзюбе остался один гол до рекорда Кержакова. Кого из нападающих вы ставите выше?

— Нет, я таких параллелей проводить не буду. Не вижу смысла. Каждый хорош в свое время. Дзюба фактурный, умеет вести силовую борьбу. Кержаков более скоростной, обладал мощным ударом. Они все-таки разноплановые нападающие. Каждый принес пользу национальной команде. А Дзюба продолжает еще это делать. Оба значимые фигуры для российского футбола.

— Как относитесь к разговорам о том, что надо уговорить Акинфеева вернуться в сборную?

— Надо забыть про эти разговоры.

— Почему?

— А какие вопросы к Шунину? У Иличича получился прекрасный удар. По такой логике можно и Облаку предъявлять претензии. Я бы так вопрос не ставил. Для меня Шунин вратарь номер один.

— Акинфеева пора оставить в покое?

— Да. Игорь принял взвешенное решение. Он уже не мальчишка. Имеет право. Тем более нет никаких оснований призывать его вернуться. Сейчас уже Акинфеев не так ярко играет, как раньше. У него нет преимуществ перед нынешними голкиперами.

(Виталий Айрапетов)