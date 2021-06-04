Фанаты сбили Неймара с ног, когда тот выходил из автобуса сборной Бразилии
04:24
Болельщики набросились на нападающего сборной Бразилии Неймара. Несколько человек подбежали к игроку «ПСЖ», когда тот выходил из автобуса. Один из фанатов не удержал равновесия и упал, сбив с ног футболиста.
Устоять на ногах Неймару помог помощник, который шел рядом. Болельщиков оперативно увела служба безопасности.
Сборная Бразилии проведет два матча отборочного турнира ЧМ-2022. Команде предстоит сыграть против Эквадора (5 июня) и Парагвая (9 июня).
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