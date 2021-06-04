Сборные Аргентины и Чили сыграли вничью благодаря голам Месси и Санчеса
04:56
Сборные Аргентины и Чили не выявили сильнейшего в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (1:1).
На 23-й минуте встречи Лионель Месси открыл счет, реализовав пенальти. Еще до перерыва Алексис Санчес забил ответный мяч. Во второй половине встречи голов не было.
Аргентина идет на 2-м месте в турнирной таблице, а Чили — на 6-м.
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