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Сборные Аргентины и Чили сыграли вничью благодаря голам Месси и Санчеса

04:56
4 июня. Аргентина - Чили - 1:1. Лионель Месси. Фото Twitter
4 июня. Аргентина - Чили - 1:1. Лионель Месси. Фото Twitter
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Сборные Аргентины и Чили не выявили сильнейшего в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (1:1).

На 23-й минуте встречи Лионель Месси открыл счет, реализовав пенальти. Еще до перерыва Алексис Санчес забил ответный мяч. Во второй половине встречи голов не было.

Аргентина идет на 2-м месте в турнирной таблице, а Чили — на 6-м.

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