Сборные Аргентины и Чили сыграли вничью благодаря голам Месси и Санчеса

Сборные Аргентины и Чили не выявили сильнейшего в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (1:1).

На 23-й минуте встречи Лионель Месси открыл счет, реализовав пенальти. Еще до перерыва Алексис Санчес забил ответный мяч. Во второй половине встречи голов не было.

Аргентина идет на 2-м месте в турнирной таблице, а Чили — на 6-м.