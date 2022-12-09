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Сегодня, 12:20

Фанаты баскетбольного клуба «Партизан» устроили шоу в честь Митровича

Руслан Минаев
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Александар Митрович.
Фото Global Look Press

Фанаты баскетбольного клуба «Партизан» устроили шоу в честь нападающего сборной Сербии Александара Митровича.

Во время паузы в игре против «Црвены Звезды» в Евролиге тысячи болельщиков исполнили песню Freed From Desire. После чего Митрович встал с места и поприветствовал фанатов.

Митрович является воспитанником «Партизана» и выступал за основную команду в сезоне-2012/13.

Сборная Сербии заняла последнее место по итогам группового турнира и вылетела из ЧМ-2022. В Катаре нападающий «Фулхэма» забил два гола в трех матчах — в ворота Швейцарии и Камеруна.

Александр Митрович
БК Партизан
Сборная Сербии по футболу
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