Фанаты баскетбольного клуба «Партизан» устроили шоу в честь Митровича

Фанаты баскетбольного клуба «Партизан» устроили шоу в честь нападающего сборной Сербии Александара Митровича.

Во время паузы в игре против «Црвены Звезды» в Евролиге тысячи болельщиков исполнили песню Freed From Desire. После чего Митрович встал с места и поприветствовал фанатов.

Митрович является воспитанником «Партизана» и выступал за основную команду в сезоне-2012/13.

Сборная Сербии заняла последнее место по итогам группового турнира и вылетела из ЧМ-2022. В Катаре нападающий «Фулхэма» забил два гола в трех матчах — в ворота Швейцарии и Камеруна.