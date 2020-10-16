Экс-игрок «Рубина» назвал Неймара клоуном

Защитник сборной Перу Карлос Самбрано выступил с резкой критикой поведения бразильского нападающего Неймара. Бразилец оформил хет-трик в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против перуанцев (4:2), реализовав два пенальти.

— Конечно, Неймар — великий игрок, один из лучших в мире, но для меня он настоящий клоун, — приводит Goal слова Самбрано. — Он знает все, что делал на поле, он отличный игрок, но он ждал малейшего фола. В штрафной Неймар падал четыре или пять раз, чтобы посмотреть, назначат ли пенальти, и в конце концов он достиг своей цели.

Напомним, Самбрано с 2016 по 2018 год являлся игроком «Рубина». За российскую команду он провел 24 матча и отметился голевой передачей.