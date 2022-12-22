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Сегодня, 17:29

Джокович объяснил, почему Месси является примером для подражания

Алина Савинова
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21-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович оценил влияние нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на юное поколение.

«Как болельщик спорта, как футбольный болельщик, я, конечно, восхищаюсь Месси и очень уважаю его. Думаю, что большая часть людей в этом мире довольна его достижениями и тем, что ему удалось сделать.

Он всегда был скромным, приземленным парнем, которого не смущал успех. Все эти годы я чувствую, что это служит прекрасным примером для детей, которые смотрят на него снизу вверх. Они хотят быть похожими на него", — сказал Джокович.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финале ЧМ-2022 в Катаре аргентинцы обыграли национальную команду Франции (3:3, по пен. 4:2). Также Месси был признан лучшим игроком турнира.

Источник: https://www.tennis.com/news/articles/not-taken-away-success-novak-djokovic-commends-lionel-messi-great-example-wtl
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
Новак Джокович
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