Доннарумма: «Мы очень разочарованы и знаем, как расстроены все итальянцы»

Вратарь «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал поражение национальной команды от Северной Македонии (0:1) в отборе на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Мы хотели принять участие в чемпионате мира, испытать непередаваемые эмоции от подобного турнира, подарить улыбки итальянцам, которые несколько месяцев назад сопровождали нас на пути к титулу чемпионов Европы. К сожалению, этого не произойдет.

Мы очень разочарованы и знаем, как расстроены все итальянцы. Но мы также знаем, что в футболе, как и в жизни, нужно смотреть вперед и продолжать играть. Мы должны вернуть сборную туда, где она заслуживает быть. Шаг за шагом мы будем строить будущее из побед. Вперед, Италия!» — написал Доннарумма в соцсетях.

Северная Македония в финале стыкового турнира встретится с Португалией.