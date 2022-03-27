Маунт: «Не буду подшучивать над Жоржиньо из-за непопадания Италии на чемпионат мира»

Игрок «Челси» Маунт не будет подшучивать над Жоржиньо из-за непопадания сборной Италии на ЧМ-2022

Игрок «Челси» и сборной Англии Мейсон Маунт заявил, что не будет подшучивать над партнером по команде Жоржиньо, который вместе с национальной командой Италии вылетел из отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Я не буду подшучивать над Жоржиньо из-за непопадания сборной Италии на чемпионат мира, — приводит слова Маунта Daily Star. — Мне тяжело видеть, как он проходит через что-то подобное. Чтобы попасть в сборную и добиться с ней результата — нужно проделать много тяжелой работы. Именно поэтому неудачи очень разочаровывают«.

Он рассказал, что отправил Жоржиньо небольшое сообщение с поддержкой после вылета итальянской команды.

«Я написал: «Не вешай нос, у тебя был потрясающий сезон, и, надеюсь, мы вместе выиграем в нем еще кое-что», — сказал Маунт.

Напомним, команда Италии потерпела поражение от сборной Северной Македонии в полуфинальном матче стыкового турнира чемпионата мира 2022 года со счетом 0:1.